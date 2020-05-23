23 Mayıs 2020, Cumartesi

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Slimani: Fenerbahçe'de başarısız değildim

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde takımın en fazla eleştirilen isimlerinden olan Islam Slimani, insanların düşündüğü gibi sarı-lacivertli takımda başarısız olmadığını söyledi.
23.05.2020
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Slimani: Fenerbahçe'de başarısız değildim Slimani: Fenerbahçe'de başarısız değildim 23.05.2020
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