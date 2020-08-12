Sinan Gümüş'te sona doğru

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş transferini bitirmeye çok yakın. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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