05 Ocak 2021, Salı
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Sinan Gümüş'e yapılan müdahale penaltı mı? Usta isimler yorumladı
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla geçti. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcuları Evren Turhan, Feyyaz Uçar, Gürcan Bilgiç ve Mehmet Ayan, Mustafa Göksu'nun moderatörlüğündeki Artı Futbol programında Sinan Gümüş'e ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi değerlendirdi.
04.01.2021
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