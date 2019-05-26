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Semih Özsoy'dan Abdullah Avcı açıklaması

Fenerbahçe As başkanı Semih Özsoy, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
26.05.2019

İşte Semih Özsoy'un maç sonu açıklamaları:

"Taraftarımız ve camiamız bunlara layık değil ve bunu da kabul etmez, bunun bilincindeyiz. Bunu nasıl düzeltiriz diye konuştuklarımızı aksiyona geçirme noktasındayız."

"Kötü bir sezon. Başkanın tabiriyle kabus gibi. Mutlaka hatalar yapılmış ki bunların sonucunda buralara geldik. Ersun Hoca'nın gelişiyle kısmen düzeliş var ama bizim taraftarımız asla bunları hak etmiyor, bunları kabul etmez. Evet kabul ediyoruz, çok kötü bir sezondu."

Şampiyonluk sözü

"Şampiyonluk mücadelesi için söz veriyoruz. Taraftarımızın en büyük hakkı şampiyonluk. Biz de bunun için mücadele edeceğiz."

"Bizim kişilerle, takımlarla davamız olmamıştır, fikirlerle olmuştur. Biz şampiyonluğu kovalayan, Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Hakkıyla, emeğiyle kazanan; durumu, konumu ne olursa olsun, bunu hak etmiştir."

'Bizim söylediklerimizde istikrar var'

"Bizim söylediklerimzide bir istikrar vardır. Biz hesapla kitapla konuşmayız. Ligin çirkin ve güzel olmadığını söyleyebiliriz. Saha dışı olayları daha çok konuşuldu."

"Kişilerle takımlarla davamız olmamıştır. Hakkıyla namusuyla çalışan ve kazanan her takım benim tebriğimi kabul edebilir. Dediklerimiz çıktı. Şantajla, "Elimizde görüntüler var" diyerek konuştular. beni de mahkemeye vereceklerdi. Hala bekliyorum."

"Lig bitti. Bizim maçımızdan sonra başka maçı değerlendirmek şık olmaz. Ancak bizim dediğimiz her şey çıktı. Şantajla, işte elimizde belge var konuşacağız diyenler vardı. Beni mahkemeye vereceklerdi. Bize gönderme yapanlar kendilerine baksınlar."

'Göksel Başkanı tebrik ederim'

"Göksel başkanı da tebrik ederim. Mahkemeye vermiş. Sözde değil, özde davranmış. Nihat başkan da böyle bir şeyin sızdırılmadığının garantisini vermiş. Dolayısıyla bu konularda konuşması gerekenler "Elimizde görüntü var. Gösteririm, ederim" diyenler..."

Ersun Yanal açıklaması

"Abdullah Avcı ile hiçbir görüşmemiş olmadı, hocamız Ersun Yanal ile yolumuza devam ediyoruz."

UEFA bilgilendirmesi

"Gerekli açıklamayı yaptık. Yeniden yapılandırma orada büyük bir etki sağlayacak. En kısa zamanda etkili olabilir ve süreci hızlandırabilir."

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