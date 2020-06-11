11 Haziran 2020, Perşembe

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Samandıra'da yeni dönem

Fenerbahçe'de sakatlıkların en aza indirilmesi için FenerLAB adı verilen analiz merkezi sistemi kuruldu.
11.06.2020
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