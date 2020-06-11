11 Haziran 2020, Perşembe
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Kadıköy'de hedef yeni bir başlangıç
Corona virüsü nedeniyle ertelenen ligler 12 haziran'da yeniden start veriyor. Süper Lig'in 27. haftası açılış maçında 40 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe ile 22 puanla 18. sırasında bulunan HES Kablo Kayserispor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar..
11.06.2020
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