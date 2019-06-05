05 Haziran 2019, Çarşamba
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Portekiz'den Fejsa iddiası
Portekiz basınından Fejsa ile ilgili önemli bir iddia geldi. A Bola gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen Fejsa'nın transferini bitirdi.
05.06.2019
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