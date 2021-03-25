Murat Özbostan'dan Fenerbahçe yorumu! "Oyuncularda bir tutukluk ve sıkıntı var"

Fenerbahçe son dakika haberi: A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan Fenerbahçe hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Özbostan, "Fenerbahçe'de birinci sorumlu olarak hocayı buluyorum. Oyuncularda bir tutukluk, sıkıntı var ama hoca da buna çözüm bulamadı." dedi. (FB spor haberleri)

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