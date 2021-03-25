25 Mart 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Murat Özbostan'dan Fenerbahçe yorumu! "Oyuncularda bir tutukluk ve sıkıntı var"
Fenerbahçe son dakika haberi: A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan Fenerbahçe hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Özbostan, "Fenerbahçe'de birinci sorumlu olarak hocayı buluyorum. Oyuncularda bir tutukluk, sıkıntı var ama hoca da buna çözüm bulamadı." dedi. (FB spor haberleri)
25.03.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- F.Bahçe'de düşüşün sebepleri neler?
- Başkan Erdoğan A Milli Takım'ı tebrik etti
- Kemal Belgin:"Fenerbahçe'de Önce Yönetim Değişmeli" / A Spor / Futbol A / 23.03.2021
- Kartal UEFA'nın kararı sonrası ne yapacak?
- Şenol Güneş'ten maç sonu açıklaması!
- F.Bahçe'ye flaş öneri! "Erol Bulut gidecekse..."
- Başkan Erdoğan A Milli Takım'ı tebrik etti
- F.Bahçe'ye flaş öneri! "Erol Bulut gidecekse..."
- Transferlere sert eleştiri! "F.Bahçe'de sıkıntının temeli..."
Daha Fazla Gör
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig