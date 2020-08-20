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Mert Hakan Yandaş'tan Emre Kılınç sözleri

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Topuk Yaylası'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız futbolcu, Galatasaray'a transfer olan eski takım arkadaşı Emre Kılınç ile ilgili "Emre Kılınç benim her zaman görüşeceğim, kardeşim olarak gördüğüm biri. İstediği her şeye inşallah ulaşır, bulunduğu ortamda. İstanbul'da da görüşeceğiz." dedi.
20.08.2020
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Mert Hakan Yandaş'tan Emre Kılınç sözleri Mert Hakan Yandaş'tan Emre Kılınç sözleri 20.08.2020
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