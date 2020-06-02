02 Haziran 2020, Salı
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Mehmet Emin Uluç: Pandemi süreci Kruse'nin tedavi sürecini sekteye uğrattı
Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sakatlığının uzun süreceği ve Alman kulüpleriyle görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç aktardı. Uluç, "Pandemi süreci Kruse'nin tedavi sürecini sekteye uğrattı, ilk 2 hafta forma giymesi beklenmiyor" ifadelerini kullandı.
02.06.2020
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