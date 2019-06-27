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Max Kruse'de mutlu son | Video haber

Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
27.06.2019

Max Kruse'de mutlu son Max Kruse'de mutlu son 27.06.2019
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