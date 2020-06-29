Maurizio Gherardini 2 sezon daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, İtalyan Menajer Maurizio Gherardini ile 2 yıl daha sözleşme uzattı. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe yeni bir yapılanmaya gidiyor ama bu yapılanmanın başında Gherardini'nin olması hedeflerin benzer şekilde olduğunun ispatı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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