29 Haziran 2020, Pazartesi

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Maurizio Gherardini 2 sezon daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, İtalyan Menajer Maurizio Gherardini ile 2 yıl daha sözleşme uzattı. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe yeni bir yapılanmaya gidiyor ama bu yapılanmanın başında Gherardini'nin olması hedeflerin benzer şekilde olduğunun ispatı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
29.06.2020
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