12 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin orta sahadaki 1 numaralı transfer hedefi Luiz Gustavo, geleceğiyle ilgili konuştu. Marsilya'da mutlu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, "Futbolda her şey olabilir" dedi.
12.08.2019

Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü" 11.08.2019
Zanka resmen Fenerbahçe'de Zanka resmen Fenerbahçe'de 11.08.2019
Fenerbahçe Kolarov için beklemede Fenerbahçe Kolarov için beklemede 11.08.2019
7 ligin en iyisi Zanka 7 ligin en iyisi Zanka 10.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Muriç: Dedem sayesinde Fenerbahçeli oldum Muriç: "Dedem sayesinde Fenerbahçeli oldum" 10.08.2019
Fenerbahçe'nin son hazırlık maçı Fenerbahçe'nin son hazırlık maçı 10.08.2019
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 08.08.2019
Zanka için yeni sayım Zanka için yeni sayım 07.08.2019
Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Fenerbahçe'den transfer açıklaması! 06.08.2019
Fenerbahçe'de hedef Choupo-Moting Fenerbahçe'de hedef Choupo-Moting 06.08.2019
Umut Meraş hangi takıma gidecek? Umut Meraş hangi takıma gidecek? 06.08.2019
Tek gerçek şampiyonluk "Tek gerçek şampiyonluk" 05.08.2019
Fenerbahçe Zanka için beklemede Fenerbahçe Zanka için beklemede 05.08.2019
Kolarov'da mutlu son Kolarov'da mutlu son 04.08.2019
Deniz Türüç: Herkese nasip olmaz Deniz Türüç: "Herkese nasip olmaz" 04.08.2019
Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de 03.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray maçında taraftarı kızdıran görüntü! Falcao...
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek
Galatasaray'a haciz şoku! Dursun Özbek...
Falcao'nun ardından bir dünya yıldızı da Fenerbahçe'ye! Girişimler başladı
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim Falcao'nun yanına onu istedi
Kral geliyor! Milyonlarca Galatasaraylı Falcao'yu bekliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör