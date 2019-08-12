Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin orta sahadaki 1 numaralı transfer hedefi Luiz Gustavo, geleceğiyle ilgili konuştu. Marsilya'da mutlu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, "Futbolda her şey olabilir" dedi.