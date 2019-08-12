12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Volkan Demir: Fenerbahçe Kolarov ile anlaştı
ASpor yorumcusu Volkan Demir, Transfer Raporu programında önemli açıklamalarda bulundu. Demir, Fenerbahçe'nin transferi için aylardır uğraştığı Aleksandar Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığını Roma'nın cevabının beklediğini söyledi.
12.08.2019
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