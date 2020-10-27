27 Ekim 2020, Salı
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Levent Tüzemen: Fenerbahçe'nin kilit oyuncusu Sosa değil Gustavo'dur
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 90'A programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Usta yorumcu, "Fenerbahçe'nin kilit oyuncusu Sosa değil Gustavo'dur." dedi.
27.10.2020
Sarı lacivertliler ile ilgili konuşan Tüzemen, "Fenerbahçe'nin oyununda kilit oyuncu Sosa değil, Gustavo'dur. Gustavo'nun önünü kesemezsen durduramazsın Fenerbahçe'yi." ifadelerini kullandı.
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