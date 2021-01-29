Levent Tüzemen: Başakşehir ile Fenerbahçe İrfan Can Kahveci transferi için anlaştı

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Spor Gündemi Transfer programına canlı bağlanarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki İrfan Can Kahveci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Fenerbahçe ile Başakşehir'in anlaştığını öğrendim. Burada İrfan Can'ın hangi takıma gitmek istediği belirleyici olacak." dedi.

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