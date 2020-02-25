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Levent Tüzemen: Ali Koç vizyonu iflas etmiştir

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 90'A programında Fenerbahçe'nin gündeminde dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüzemen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili, "Gelinen noktada Ali Koç vizyonu iflas etmiştir." ifadelerini kullandı.
25.02.2020

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