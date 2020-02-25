25 Şubat 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Levent Tüzemen: Ali Koç vizyonu iflas etmiştir
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 90'A programında Fenerbahçe'nin gündeminde dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüzemen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili, "Gelinen noktada Ali Koç vizyonu iflas etmiştir." ifadelerini kullandı.
25.02.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Sabah Sporu - 25/02/2020
- Kadıköy'de kartlar havada uçuştu
- Emre Bol: Ali Koç Bruno Labbadia ile görüştü
- Marcao Fenerbahçe zaferini ölümsüzleştirdi
- Sosyal medyaya derbi damgası
- Derbi sonrası 57 kişiye adli işlem yapıldı
- Fenerbahçe son 4 haftada çöktü
- Sosyal medyaya derbi damgası
- Emre Bol: Ali Koç Bruno Labbadia ile görüştü
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...