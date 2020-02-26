Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde beklentiler karşılanmadı

Büyük beklentilerle başlayan Ali Koç döneminde Fenerbahçe, özellikle futbolda istenen başarıların uzağında kaldı. Bunun son halkası da Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyeti oldu.