15 Ocak 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Lefter'in hayatı beyaz perdeye taşınacak
Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in hayatı film olacak.
15.01.2020
"Ordinaryüs" lakaplı efsane futbolcunun torunu Özcan Katmer, 13 Ocak 2012'de vefat eden dedesi Lefter'in hayatının sinema filmi yapılacağını söyledi.
Katmer, filmin sadece Fenerbahçe için değil Türk sporu için de çok önemli bir yapım olacağını belirtti.
Projenin henüz çok yeni olduğunu dile getiren Özcan Katmer, "Aile içinde konuştuk ve pozitif karşılandı. Anneannem hayattayken onun da bu filmi görmesini arzu ediyoruz. İnce eleyip sık dokuyacağız. 2022, 2023 gibi bitmesini planlıyoruz. Kulüple henüz bir görüşmemiz olmadı ama kulübün desteği olmadan bu iş olmaz. Onların desteği çok mühim. Başkan Ali Koç'un da bu konuda pozitif olacağını düşünüyorum. Bizi her zaman desteklemiştir. Bizim camiamız da kadirşinastır." dedi.
EN ÇOK İZLENENLER
- Kayserispor 0-0 Fenerbahçe | MAÇ ÖZETİ
- Medipol Başakşehir 1-0 GMG Kırklarelispor
- Medipol Başakşehir 1-1 GMG Kırklarelispor
- Berkay Özcan direğe takıldı!
- Lefter'in hayatı beyaz perdeye taşınacak
- Ahmet Nur Çebi'den flaş Guilherme açıklaması
- "Trabzonspor'da çok mutluyum"
- Galatasaray'da ilk hedef 5'te 5
- Demir Grup Sivasspor 1-0 Btc Turk Yeni Malatyaspor
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...