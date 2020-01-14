Volkan Kazak'ın maç sonu açıklamaları

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadir Has Şehir Stadı'nda Kayserispor'un konuğu oldu. ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadelede iki ekip de birbirlerine üstünlük kuramayınca maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Maç sonrası Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın rahatsızlığı nedeniyle takımın başında yer alan yardımcı antrenör Volkan Kazak​, maç sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.