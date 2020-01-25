25 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Kadıköy'de dev randevu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasındasahasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan sarı-lacivertliler, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. İkinci sıradaki rakibinin 2, lider Demir Grup Sivasspor'un ise 6 puan gerisinde bulunan Sarı Kanarya, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.
25.01.2020

Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak.

Bu sezon ligde Kadıköy'de çıktığı 8 maçın 6'sını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'la berabere kalıp Antalyaspor'a kaybetti.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe'de tek eksik Hasan Ali Kaldırım

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi tek futbolcu dışında eksik bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, bu maçta da forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, Medipol Başakşehir karşısında şu 11'i sahaya sürmesi bekleniyor:

Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç.

Kadıköy'de dev randevu Kadıköy'de dev randevu 25.01.2020
PFDK'dan Vedat Muriç kararı PFDK'dan Vedat Muriç kararı 24.01.2020
Fenerbahçe'de Moses ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Moses ile yollar ayrıldı 24.01.2020
Fenerbahçe keskin virajda Fenerbahçe keskin virajda 23.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe kupada tam gaz Fenerbahçe kupada tam gaz 23.01.2020
Vedat Muriç'in yaptığı futbol ahlaksızlığıdır "Vedat Muriç'in yaptığı futbol ahlaksızlığıdır" 21.01.2020
Chelsea'den Moses açıklaması Chelsea'den Moses açıklaması 21.01.2020
Fenerbahçe tur için sahada Fenerbahçe tur için sahada 21.01.2020
Ali Koç'tan net açıklamalar! Transferde B planımız yok Ali Koç'tan net açıklamalar! Transferde B planımız yok 21.01.2020
Ali Koç: Cumhurbaşkanımız bu konulara çok hakim Ali Koç: Cumhurbaşkanımız bu konulara çok hakim 21.01.2020
Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe Avrupa'ya gidebilecek mi? Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe Avrupa'ya gidebilecek mi? 20.01.2020
Fenerbahçe olarak biz de bittik "Fenerbahçe olarak biz de bittik" 20.01.2020
Devletimizin attığı bu adıma destek olunmalı "Devletimizin attığı bu adıma destek olunmalı" 20.01.2020
Fenerbahçe'de kimler gidecek? Fenerbahçe'de kimler gidecek? 20.01.2020
Muriç'ten 'kırmızı kart' açıklaması Muriç'ten 'kırmızı kart' açıklaması 20.01.2020
Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor "Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor" 19.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Abdullah Avcı Beşiktaşlı futbolcularla vedalaştı! İşte o görüntüler
Galatasaraylı isme dünya devlerinden kanca! Transferi...
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz aday!
Spor camiasından Elazığ'daki deprem sonrası destek mesajları
Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! İmzalar atılıyor
Fenerbahçe'yle temasa geçtiler! Vedat Muriç'e bir talip daha...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör