19 Ağustos 2020, Çarşamba

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Jose Sosa İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni transferi, Arjantinli yıldız Jose Sosa, kendisini taşıyan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
19.08.2020
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