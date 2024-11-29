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Jose Mourinho galibiyeti taraftarlarla kutladı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Slavia Prag deplasmanından zaferle ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe'de maç sonunda teknik direktör Jose Mourinho galibiyeti taraftarlarla kutladı. İşte o anlar...

29 Kasım 2024 | 10:11
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