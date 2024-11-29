Jose Mourinho galibiyeti taraftarlarla kutladı!
UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Slavia Prag deplasmanından zaferle ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe'de maç sonunda teknik direktör Jose Mourinho galibiyeti taraftarlarla kutladı. İşte o anlar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
Mourinho taraftarlarla kucaklaştı! 29 Kasım 2024 | 12:00
00:37
Kadlec'ten A Spor'a özel Slavia Prag yorumu! 28 Kasım 2024 | 12:00
27:39
Kaloğlu'dan flaş Mourinho sözleri! "Onunla ilgili 5-6..." 21 Kasım 2024 | 12:00
14:50
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt geldi! 10 Kasım 2024 | 12:00
02:52
Hollandalı gazeteciden Fenerbahçe ve Mourinho yorumu 07 Kasım 2024 | 12:00
05:50
"Trabzonspor'un golü verilmedi" 03 Kasım 2024 | 12:00
00:06
Fenerbahçe'de Mourinho şoku! 31 Ekim 2024 | 12:00
01:05
Sow ManU'ya attığı röveşata golünü anlattı! "Top bana geldiğinde..." 24 Ekim 2024 | 12:00