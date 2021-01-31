İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferi için Başakşehir'e 7 milyon Euro bonservis bedeliyle birlikte Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'yi verecek. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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