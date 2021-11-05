Hıncal Uluç'tan Vitor Pereira'ya sert eleştiri! "Medyanın etkisinde kalmaya başladı"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira için flaş sözler kullandı. Uluç, "Dünyada 3'lü futbola, hücum futboluna dönüş var. Pereira onu oynatmaya gelmiş ve ben 'Sabredin' dedim. Daha sonrasında Pereira adam seçimlerinde medyanın etkisinde kalmaya başladı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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