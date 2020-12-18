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Hıncal Uluç: Erol Bulut'un üzerindeki baskı camiasından kaynaklanıyor

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili "Üzerindeki baskı camiasından kaynaklanıyor" dedi.
18.12.2020
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