29 Kasım 2021, Pazartesi
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Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe'nin otobüsüne saldırı!
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin takım otobüsüne saldırı düzenlendi. Atılan bir şişenin isabet etmesi sonucunda otobüsün bir camı kırıldı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Oyuncularda herhangi bir sıkıntı yok. Stadın yaklaşık 1 kilometre çapı etrafında Göztepeli taraftarlardan saldırı gerçekleştirildi. Atılan bir şişenin isabet etmesi sonucunda otobüsün bir camı kırıldı. Başka cisimler de atıldı. Otobüste bir camda hasar oluştu." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
29.11.2021
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