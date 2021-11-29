Göztepe Fenerbahçe maçının devre arasında Erman Toroğlu'dan eleştiri! "Başı kesilmiş tavuklar gibi..."

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmayı değerlendirdi. Toroğlu, "Göztepe Fenerbahçe maçında adeta başı kesilmiş tavuklar gibi iki takımda koşuyor. İki takımda üçüncü bölgede pas atamıyorlar."

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