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Göztepe Fenerbahçe maçının devre arasında Erman Toroğlu'dan eleştiri! "Başı kesilmiş tavuklar gibi..."

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmayı değerlendirdi. Toroğlu, "Göztepe Fenerbahçe maçında adeta başı kesilmiş tavuklar gibi iki takımda koşuyor. İki takımda üçüncü bölgede pas atamıyorlar."
29.11.2021
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Toroğlu’dan eleştiri! Başı kesilmiş tavuklar gibi... Toroğlu'dan eleştiri! "Başı kesilmiş tavuklar gibi..." 29.11.2021
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