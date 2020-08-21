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Gökhan Gönül açıkladı! "Transferimdeki en büyük etken..."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gökhan Gönül, sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli sağ bek, transferindeki en büyük etkenin Emre Belözoğlu olduğunu söyledi.
21.08.2020
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Son 4 sezondur formasını terlettiği Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından eski takımı Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül, sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği Topuk Yaylası'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcunun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

KOL KIRILDI VE YEN İÇİNDE KALMALI

"Fenerbahçe TV'ye açıklama yapmıştım. Ayrılmamla ilgili konuşulanların şu an gündem olduğunu düşündük. Bu konular daha sonra çok da derinlere girmeden konuşulabilir. Bugünkü pozitif havayı bozmak istemiyorum. Zamanı geldiğinde belki bir programda merak edilenleri konuşuruz. Hiçbir zaman Fenerbahçe aleyhine konuşmadım. O dönemde Fenerbahçe'nin internet sitesinde bir açıklama yapılmıştı ve 'Kol kırılır yen içinde kalır' denilmişti. Kol kırıldı ve yen içinde kalmalı."

FUTBOLA YENİDEN BAŞLAMIŞ GİBİYİM

"Yeniden doğmuş gibiyim, futbola yeniden başlamış gibiyim. Bu kulüp ve taraftar adına birçok şey yapmak için sabırsızlanıyorum. Belki de bunun için heyecanlanıyorum. Daha önce nasıl yaptıysam, yine aynısını yapacağım"

ÖNEMLİ OLAN YAŞ DEĞİL PERFORMANS

"Genç kardeşlerim yanlış anlamasın, 24 yaşında bir kardeşim sahada oynadığında yaş ortalaması küçükse, 4 puan vermiyorlar. Önemli olan performans. Emre Belözoğlu gerçeği var; 38 yaşında sahadaydı. Hala 'Devam edecek mi?' deniyor. Bekleyip göreceğiz."

FENERBAHÇE'YE DÖNMEMDEKİ EN BÜYÜK ETKEN EMRE BELÖZOĞLU

"Fenerbahçe'ye dönmemde Emre Belözoğlu faktörünün etkisi çok. 'Para için döndü' diyenler var. Benim hayatımda para hiç önemli olmadı. Zamanında nasıl ayrıldıysam, yine aynı şekilde döndüm. Kontratımda ne yazdığını şu an bilmiyorum."

EMRE AĞABEYİN 'GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUN?' DİYE SORMASI YETTİ

Beşiktaş - Fenerbahçe maçından sonra menajerimle iletişime geçildiğinde 'Düşünüyor musunuz? dediğinde 'Düşünüyoruz' denilince her şey bitti. Beşiktaş kalmak için teklif yaptı, sağ olsunlar. Beşiktaş taraftarı da beni ailesinden bir parça olarak gördü, teşekkür ederim. Beşiktaş için her şeyimi verdim. Emre ağabeyin 'Geri dönmeyi düşünüyor musun?' diye sorması yetti.

ŞU AN TAKIMDA BİR KARDEŞLİK ORTAMI VAR

Yeni gelen oyuncular var, Türkiye Ligi'ni bilen oyuncular olması bence bu bir artı. Rakip takım oyuncuları gelmesine rağmen Fenerbahçe'de şu an bir kardeşlik ortamı var. Herkes şu an takıma sahip çıkıyor. Herkesin biraz da tecrübeli olması işe yarıyor.

YERİ GELDİ BU FORMA İÇİN KAN DÖKTÜM

"İnsanlar diyor ki 'Sana onca şey yaptılar, nasıl dönüyorsun?' Ben hata yapmadım. Hiçbir taraftardan bana kötü söz gelmedi. Yeri geldi bu forma için kan döktüm. Bu sene Fenerbahçe tarihi için çok önemli. Bana kızgın olanlar varsa, bu kızgınlıklarını rafa kaldırmalı"

EROL HOCA ANTRENMANLARDA TAKIMI GEBERTİYOR

"Birçok hoca ile çalıştım, hepsinin kendine özgü taktiği ve antrenman metodu var. Erol hoca sağ olsun, tabiri caizse, antrenmanlarda takımı gebertiyor. (Gülerek) İnşallah bu antrenman temposuyla çok güçlü sahaya çıkacağız."

NORMAL FENERLİ YOK, HERKES HASTA FENERLİ

"Eşim aşırı derecede Fenerbahçeli. Normal Fenerli yok, herkes hasta Fenerli. Beşiktaş maçlarına da geldiği çok oldu. Dün de 'Su akar yolunu bulur' yazmış. Beşiktaşlılar yanlış anlamasın, bu bir atasözü"

FORMASINI GİYDİĞİM CAMİALARA YANLIŞIM OLMADI

"Ben formasını giydiğim camialara karşı boyunlarını yere eğecek bir yanlışım olmadı. Eşim orada biraz duygusal davranıyor ama Beşiktaş'la alakalı bir paylaşım değil. Yanlış algı oluşmasın. Su akar yolunu bulur lafının TDK'yı açıp anlamına bakabilirler."

İNŞALLAH BEŞİKTAŞ'A GOL DEĞİL GOLLER ATARIM AMA SAYGIDA KUSUR ETMEM"

"Allah inşallah Beşiktaş'a gol değil goller atmamı nasip eder. Ancak saygıda kusur etmem. Onlar bana zor zamanında yardımcı oldu. Allah, onlardan razı olsun."

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