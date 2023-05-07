Giresunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? | Giresunspor Fenerbahçe CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda bitexen Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak zirve yarışından kopmak istemiyor. Küme düşme tehlikesinde bulunan ev sahibi ise 3 puan alma peşinde... Peki; Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Karşılaşma öncesi A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul son detayları aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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