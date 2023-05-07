Çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Defans güvenliği..."
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, bu mücadele öncesi çarpıcı ifadeler kullandı. Akcan, "Rakiplerine pozisyon vermeyen bir Fenerbahçe var, defans güvenliğini önde tutacaktır." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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