17 Haziran 2019, Pazartesi
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Forvete son aday Marcus Berg
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Al Ain kulübü ile sözleşmesi sona eren İsveçli Marcus Berg'i gündemine aldı.
17.06.2019
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