10 Ocak 2021, Pazar
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Flaş Mesut Özil yorumu! "Fenerbahçe için bir fırsat..."
A Spor yorumcularından Ilgaz Çınar, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini değerlendirdi. Sarı lacivertliler için bir fırsat transferi olduğunu dile getiren Çınar, yıldız oyuncunun Süper Lig'de rahatlıkla oynayabileceğini söyledi.
10.01.2021
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