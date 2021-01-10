Flaş Mesut Özil yorumu! "Fenerbahçe için bir fırsat..."

A Spor yorumcularından Ilgaz Çınar, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini değerlendirdi. Sarı lacivertliler için bir fırsat transferi olduğunu dile getiren Çınar, yıldız oyuncunun Süper Lig'de rahatlıkla oynayabileceğini söyledi.

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