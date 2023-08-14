Flaş Galatasaray karşılaştırması! "Fenerbahçe'yi kurtaran..."
Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Ligi açılış maçında oynadığı Gaziantep FK maçından sonra flaş yorumlar yaşandı. Müsabakayı A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. İşte detaylar...
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