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Flaş Galatasaray karşılaştırması! "Fenerbahçe'yi kurtaran..."

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Ligi açılış maçında oynadığı Gaziantep FK maçından sonra flaş yorumlar yaşandı. Müsabakayı A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. İşte detaylar...

14 Ağustos 2023 | 09:29
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