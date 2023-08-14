Erman Toroğlu yorumladı! Gaziantep FK'nın Fenerbahçe maçında beklediği pozisyon penaltı mı?
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırladı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, konuk ekibin penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Gaziantep FK'nın penaltı beklediği pozisyona penaltı filan verilmez. Verilen karar doğru. Bunun için yeni kurala gerek yok. Pozisyon penaltı değil." dedi.
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