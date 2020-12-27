Flaş Fenerbahçe yorumu! "Taktikten ziyade iletişim sorunu..."

Süper Lig'de arka arkaya puan kayıpları yaşayan ve son olarak Başakşehir'i 4-1 yenen Fenerbahçe'nin gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, "Fenerbahçe'de teknik-taktikten ziyade iletişim sorununun olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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