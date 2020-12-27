"Fenerbahçe Erol Bulut ile şampiyon olamaz"

A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Spor Ajansı programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Zeybek, "Fenerbahçe kadrosu şampiyon olur ama Erol Bulut ile olamaz." dedi.

ABONE OL