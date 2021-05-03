03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Flaş Fenerbahçe tespiti! "Mesut Özil ve İrfan Can'ın yerine..."
Sabah Gazetesi Spor Müdürü ve A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Özbostan, "Devre arasında Mesut Özil veya İrfan Can Kahveci'nin yerine bir golcü alsaydı zirvede olabilirdi" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
03.05.2021
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