Flaş Fenerbahçe tespiti! "Mesut Özil ve İrfan Can'ın yerine..."

Sabah Gazetesi Spor Müdürü ve A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Özbostan, "Devre arasında Mesut Özil veya İrfan Can Kahveci'nin yerine bir golcü alsaydı zirvede olabilirdi" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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