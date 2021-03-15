Feyyaz Uçar'dan Fenerbahçe yorumu: VAR operatörleri düzelince daha mı iyi top oynayacak?

Fenerbahçe'nin sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmasının yankıları hala sürüyor. A Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, 'Artı Futbol' programında flaş açıklamalarda bulundu. Uçar, "VAR operatörleri düzelince Fenerbahçe daha mı iyi top oynayacak?" dedi. (FB spor haberleri)

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