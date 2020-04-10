10 Nisan 2020, Cuma
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Fernandao: Futbolu Türkiye'de bırakmak istiyorum
Fenerbahçe'nin eski golcü futbolcusu Fernandao, Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'in sorularını yanıtladı. Futbolu Türkiye'de bırakmak istediğini belirten Fernandao, Van Persie ile girdiği forma rekabeti ve sarı-lacivertli kulüpten ayrılık süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
10.04.2020
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