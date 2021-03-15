15 Mart 2021, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'yi topa tuttu! "En büyük sorunu..."

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti ve karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. Gençlerbirliği'nin attığı gole "Gol ofsayt değildi, nizami bir gol atıldı" diyen Uluç, "Son 2-3 yıldır Fenerbahçe'nin şöyle bir hastalığı olduğuna inanıyorum. Hakemler doğru karar verir ya da vermez, üzerinize oyunlar oynanır... Bunu tartışmıyoruz. Fenerbahçe'nin en büyük problemi şu. Buna o kadar inanıyorlar ki ve futbolcuları da o kadar çok inandırıyorlar ki verdikleri demeçlerle, futbolcuların kafasında şöyle bir düşünce oluşuyor. 'Biz aslında muhteşem oynuyoruz, her şeyi dört dörtlük yapıyoruz ama hakemler böyle istiyor'... Değil arkadaş" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
15.03.2021
ABONE OL

DİĞER
Fenerbahçe'yi topa tuttu! En büyük sorunu... Fenerbahçe'yi topa tuttu! "En büyük sorunu..." 15.03.2021
Mağlubiyeti böyle yorumladı! Oyuncular Bulut'u istemiyor Mağlubiyeti böyle yorumladı! "Oyuncular Bulut'u istemiyor" 15.03.2021
Gençlerbirliği'nin golünde ofsayt var mı? Gençlerbirliği'nin golünde ofsayt var mı? 14.03.2021
VAR her zaman aleyhimize oluyor "VAR her zaman aleyhimize oluyor" 14.03.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
İrfan Can Kahveci'den olay sözler: Belözoğlu'nu mu dinleyeceğim antrenörü mü? İrfan Can Kahveci'den olay sözler: Belözoğlu'nu mu dinleyeceğim antrenörü mü? 14.03.2021
Toroğlu'dan Bulut eleştirisi! İlkokul talebesi gibi oturuyor Toroğlu'dan Bulut eleştirisi! "İlkokul talebesi gibi oturuyor" 14.03.2021
Maç sonu flaş sözler! Beşiktaş maçına Emre çıkabilir Maç sonu flaş sözler! "Beşiktaş maçına Emre çıkabilir" 14.03.2021
Toroğlu'dan flaş sözler! Fenerbahçe futbol oynamıyor Toroğlu'dan flaş sözler! "Fenerbahçe futbol oynamıyor" 14.03.2021
Fenerbahçe galibiyetlerde üstün Fenerbahçe galibiyetlerde üstün 14.03.2021
F.Bahçe'de hedef Kadıköy'de galibiyet F.Bahçe'de hedef Kadıköy'de galibiyet 14.03.2021
Caner Erkin'in takıma dönüşünün perde arkası Caner Erkin'in takıma dönüşünün perde arkası 13.03.2021
Emre Belözoğlu basınla sohbet etti Emre Belözoğlu basınla sohbet etti 13.03.2021
Fenerbahçe'de hedef iç sahada 6'da 6 Fenerbahçe'de hedef iç sahada 6'da 6 12.03.2021
Emre Belözoğlu Avrupa'da oyuncu arayışında Emre Belözoğlu Avrupa'da oyuncu arayışında 12.03.2021
Fenerbahçe'de Caner Erkin takıma döndü Fenerbahçe'de Caner Erkin takıma döndü 12.03.2021
Belözoğlu'ndan Caner Erkin ve istifa açıklaması! Belözoğlu'ndan Caner Erkin ve istifa açıklaması! 12.03.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Parayla saadet olmuyor"
Son dakika spor haberleri: BB Erzurumspor-Trabzonspor maçında o isme ayrı parantez açtı! "Saha içinde kalmalı"
Galatasaray Çaykur Rizespor mesaisine başladı! Donk ve Emre Taşdemir...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Bonservissiz gelecek
Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Galatasaray'ın Kayserispor galibiyetini bu sözlerle değerlendirdi! | GS haberleri
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut 11'ini belirledi! Gençlerbirliği maçında...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ