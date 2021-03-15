15 Mart 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'yi topa tuttu! "En büyük sorunu..."
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti ve karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. Gençlerbirliği'nin attığı gole "Gol ofsayt değildi, nizami bir gol atıldı" diyen Uluç, "Son 2-3 yıldır Fenerbahçe'nin şöyle bir hastalığı olduğuna inanıyorum. Hakemler doğru karar verir ya da vermez, üzerinize oyunlar oynanır... Bunu tartışmıyoruz. Fenerbahçe'nin en büyük problemi şu. Buna o kadar inanıyorlar ki ve futbolcuları da o kadar çok inandırıyorlar ki verdikleri demeçlerle, futbolcuların kafasında şöyle bir düşünce oluşuyor. 'Biz aslında muhteşem oynuyoruz, her şeyi dört dörtlük yapıyoruz ama hakemler böyle istiyor'... Değil arkadaş" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
15.03.2021
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