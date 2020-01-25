25 Ocak 2020, Cumartesi
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"Fenerbahçe'yi ilk defa bu kadar çok beğendim"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını değerlendirdi. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki performansını yorumlayan Toroğlu, "Fenerbahçe'yi ilk defa bu kadar çok beğendim. İlk 45 dakika çok iyi oynadılar." ifadelerini kullandı.
25.01.2020
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