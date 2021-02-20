20 Şubat 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi! "Mesut Özil ve Pelkas..."
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde A Spor yorumcusu Volkan Demir sarı-lacivertlileri değerlendirdi ve muhtemel 11'i verdi. İşte detaylar...
20.02.2021
Sabah Sporu programına katılan Volkan Demir, Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Demir, ayrıca Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini de söyledi.
İşte Demir'in o sözleri:
İlk kez Mesut Özil ve Pelkas yanyana oynayacaklar. Göztepe maçı bu anlamda önemli olacak. Kadroda çok büyük değişiklikler beklemiyorum.
Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan Tufan, Mesut, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam başlangıcı muhtemel gözüküyor. Samatta-Thiam değişikliği olabilir, Valencia veya Osayi yerine ise Pelkas da tercih edilebilir. Samatta ve Pelkas kenarda başlarsa hamle oyuncuları olur.
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