20 Haziran 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'ye Kongolu golcü | Video haber

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilerde son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Soldado ve Slimani ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe, takıma en az 2 golcü kazandırmak için kolları sıvamıştı. Sarı-lacivertlilerden flaş bir transfer hamlesi geldi. Stoke City'nin golcü futbolcusu Benik Afobe için girişimler başladı.
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