10 Ağustos 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'nin yenileri dikkat çekiyor

Fenerbahçe transfer gündemine 1 günde açıkladığı 4 yeni isimle hızlı bir giriş yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı bu 4 isim, geçen sezon yakaladıkları istatistiklerle dikkat çekiyor.
10.08.2020
ABONE OL

DİĞER
Fenerbahçe'nin yenileri dikkat çekiyor Fenerbahçe'nin yenileri dikkat çekiyor 10.08.2020
Samandıra'da pozitif atmosfer Samandıra'da pozitif atmosfer 10.08.2020
Lyon Luiz Gustavo için fiyat artırdı Lyon Luiz Gustavo için fiyat artırdı 10.08.2020
Fenerbahçe'de yeni transferler idmanda! Fenerbahçe'de yeni transferler idmanda! 08.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
İnşallah herkes için hayırlı bir sezon olur "İnşallah herkes için hayırlı bir sezon olur" 08.08.2020
Canlı yayında duyurdu! 2 isim daha F.Bahçe'de Canlı yayında duyurdu! "2 isim daha F.Bahçe'de" 08.08.2020
F.Bahçe Darri ile her konuda anlaştı F.Bahçe Darri ile her konuda anlaştı 07.08.2020
Ali Koç'tan transfer ve harcama limiti açıklaması! Ali Koç'tan transfer ve harcama limiti açıklaması! 07.08.2020
Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi yorumu Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi yorumu 07.08.2020
Erol Bulut kulüp televizyonuna konuştu Erol Bulut kulüp televizyonuna konuştu 06.08.2020
Çavuşoğlu açıkladı! Caulker için F.Bahçe ile... Çavuşoğlu açıkladı! "Caulker için F.Bahçe ile..." 06.08.2020
Fenerbahçe'den Caulker hamlesi Fenerbahçe'den Caulker hamlesi 06.08.2020
Brahim Darri'de işlem tamam! Brahim Darri'de işlem tamam! 06.08.2020
F.Bahçe Smolov ve Aissa Mandi'de son aşamaya geldi F.Bahçe Smolov ve Aissa Mandi'de son aşamaya geldi 06.08.2020
Fenerbahçe Novak transferini böyle duyurdu Fenerbahçe Novak transferini böyle duyurdu 06.08.2020
Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini bu videoyla duyurdu Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini bu videoyla duyurdu 06.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Emre Belözoğlu o tarihte karar verecek! Tamam mı yoksa devam mı?
Beşiktaş'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen maaş
Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Galatasaray yeni yıldızını buldu! Kamil Jozwiak...
Yıldız isimler tatilde! İşte o görüntüler
Galatasaray'dan Falcao operasyonu! İşte yeni teklif
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör