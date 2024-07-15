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Fenerbahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın İstanbul'a geldi!

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Oğuz Aydın İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

15 Temmuz 2024 | 23:55
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