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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, İstanbul'a geldi. Kolombiyalı futbolcu, uçaktan indikten sonra kendisini bekleyen helikoptere binerek Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. İşte o görüntüler...

01 Temmuz 2025 | 16:11
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