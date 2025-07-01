Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, İstanbul'a geldi. Kolombiyalı futbolcu, uçaktan indikten sonra kendisini bekleyen helikoptere binerek Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. İşte o görüntüler...
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