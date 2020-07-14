Fenerbahçe'nin üçüncülük şansı kalmadı

Fenerbahçe Kadıköy'de Sivasspor'a yenildi ve bu sezon 10. kez yenildi. Bu mağlubiyetle birlikte sarı-lacivertlilerin üçüncülük şansı kalmadı.

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