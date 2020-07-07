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Fenerbahçe'nin transfer gündemi

Yeni sezon yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
07.07.2020
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