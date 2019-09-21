21 Eylül 2019, Cumartesi

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"Fenerbahçe'nin oyununa 10 üzerinden 5 veririm"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçındaki oyununa 10 üzerinden 5 veririm." ifadelerini kullandı.
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